ACCIDENTE DE TRÁNSITO
EN LA MADRUGADA DE ESTE LUNES PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN AUTOVÍA 14, EN KM 193, ENTRE UN TRACTOR VALTRA BH 145, CON REMOLQUE GRUA MARCA GUERRA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 45 AÑOS DE EDAD Y UN CAMIÓN TIPO TRACTOR MARCA IVECO, COLOR ROJO, CON SEMICHATO PORTA CONTAINER CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 30 AÑOS Y SU ACOMPAÑANTE UN JOVEN DE 23 AÑOS, DOMICILIADOS EN LA PROVINCIA DE MISIONES. AMBOS VEHÍCULOS CIRCULABAN EN SENTIDO NORTE –SUR POR LA AUTOVÍA 14 DONDE AL LLEGAR AL KM 193 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN, QUE OCASIONA LA DESESTABILIZACIÓN DEL TRACTOR Y EL DESPRENDIMIENTO DE LA CABINA POR MOTIVO DEL IMPACTO. SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR, BOMBEROS DE LA CIUDAD DE UBAJAY, PERSONAL DE CAMINERA DE CONCORDIA Y BELLA VISTA Y EMERGENCIA MÉDICAS DE LA CIUDAD DE COLÓN.POR INFORME DEL MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO MANIFIESTA QUE EL ACOMPAÑANTE DEL CAMIÓN, TENDRÍA LESIONES GRAVES. LOS CONDUCTORES DEL TRACTOR Y DEL CAMIÓN RESULTARON CON LESIONES LEVES.
SE INFORMÓ A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO LA INTERVENCIÓN A LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA Y QUE SE REALICEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415