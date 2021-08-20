ACCIDENTE DE TRÁNSITO
EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 19:20 HORAS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 26 Y CALLE LOS PRIMEROS COLONOS,CUANDO UN VEHÍCULO MARCA RENAULT, MODELO KANGOO , CONDUCIDO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD Y ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA, CIRCULABAN EN SENTIDO NORTE –SUR POR RUTA 26 Y POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA CORVEN TRIAX,150 CC LA CUAL CIRCULABA EN SENTIDO SUR-NORTE POR LA MISMA RUTA ANTES MENCIONADA, CONDUCIDA POR MASCULINO MAYOR DE EDAD Y UN COMPAÑERO DE TRABAJO.
A RAÍZ DEL SINIESTRO LAS PERSONAS QUE CONDUCÍAN EN LA KANGOO NO SUFRIERON LESIONES EN CUANTO A LOS OCUPANTES DE LA MOTO FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. POSTERIORMENTE TRAS INFORME POR MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO, MANIFIESTA QUE EL CONDUCTOR DE LA MOTO TENDRÍA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE TOBILLO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO Y SU ACOMPAÑANTE TRAUMATISMO EN PIERNA IZQUIERDA). INTERVIENEN EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL DE SECCIÓN JUDICIALES, GABINETE CRIMINALISTICO, MECANICO POLICIAL, MEDICO DE TURNO, PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y EMERGENCIAS MÉDICAS. SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO QUIEN DISPUSO SE REALICEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR.-
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