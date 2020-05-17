ACCIDENTE CON LESIONADO GRAVE EN SAN JOSÉ
PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ INTERVIENE A RAÍZ DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CALLE LAVALLE ENTRE SAN MARTIN Y CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTAN DOS MOTOCICLETAS, UNA MARCA GILERA MODELO SMASH, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 29 AÑOS DE EDAD Y LA OTRA MARCA CORVEN ENERGY, GUIADA POR UN CIUDADANO DE 28 AÑOS (AMBOS DE SERVICIO DELIVERY Y CON SUS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR). QUE A RAÍZ DE LA COLISIÓN AMBOS FUERON TRASLADADOS POR AMBULANCIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSÉ HACIA EL HOSPITAL LOCAL, POSTERIORMENTE SE TRASLADA AL CONDUCTOR DE LA CORVEN HACIA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLÓN, DONDE SE DA INTERVENCIÓN AL MÉDICO DE POLICÍA, QUIEN INFORMA QUE EL MISMO PRESENTA POLITRAUMA CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO GRAVE, POR LO CUAL ES DERIVADO AL HOSPITAL URQUIZA DE LA CIUDAD DE C. DEL URUGUAY( LUGAR DONDE ES EXAMINADO QUEDANDO EN TERAPIA INTENSIVA, CON RESPIRACIÓN MECÁNICA ASISTIDA CON ALTO RIESGO DE VIDA) EN TANTO EL CONDUCTOR DE LA GILERA DE 29 AÑOS, PRESENTA UN POLITRAUMA CON IMÁGENES RADIOGRÁFICAS NEGATIVAS Y PERMANECE EN OBSERVACIÓN EN NOSOCOMIO DE SAN JOSÉ PARA EVALUACIONES POSTERIORES.
INTERVINO FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO, PERSONAL DE SECCIÓN JUDICIAL COMISARIA SAN JOSÉ, CRIMINALÍSTICA, MECÁNICO POLICIAL
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