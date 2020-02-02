ACCIDENTE CAMINO A COLONIA LA MATILDE.
EN LA VÍSPERA PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO E INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CAMINO VECINAL, CONOCIDO COMO CAMINO LA MATILDE, CONTINUACIÓN DE AVENIDA URQUIZA DE VILLA ELISA. CONSTITUIDOS EN EL LUGAR LOS EFECTIVOS POLICIALES VISUALIZAN UN CAMIÓN VOLCADO, SIENDO ESTE, UN MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO, SIN SEMI NI ACOPLADO, QUIEN LO CONDUCÍA UN MASCULINO DE 31 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA ACOMPAÑADO E SU HIJO DE 13 AÑOS. NO RESULTARON LESIONADOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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