ACCCIDENTE EN LAVALLE Y COMBATIENTES DE MALVINAS
PERSONAL DE ESTA JEFATURA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO A LAS 20:00 HS APROXIMADAMENTE, EN INTERSECCIÓN DE CALLES LAVALLE Y COMBATIENTES DE MALVINAS DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UN CHEVROLET PRISMA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 31 AÑOS Y UNA BICICLETA, GUIADA POR UNA JOVEN DE 21 AÑOS. CÓMO CONSECUENCIA, ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES Y ES TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL NOSOCOMIO LOCAL PARA SU CORRECTA ATENCIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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