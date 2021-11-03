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ACCCIDENTE EN LAVALLE Y COMBATIENTES DE MALVINAS

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PERSONAL DE ESTA JEFATURA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO A LAS 20:00 HS APROXIMADAMENTE, EN INTERSECCIÓN DE CALLES LAVALLE Y COMBATIENTES DE MALVINAS DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UN CHEVROLET PRISMA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 31 AÑOS Y UNA BICICLETA, GUIADA POR UNA JOVEN DE 21 AÑOS. CÓMO CONSECUENCIA, ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES Y ES TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL NOSOCOMIO LOCAL PARA SU CORRECTA ATENCIÓN.

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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