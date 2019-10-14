ABIGEATO Y HURTO EN FLAGRANCIA
PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO QUE DOS RODADOS CIRCULABAN EN ACTITUD SOSPECHOSA EN RUTA 23 A LA ALTURA DEL KM 3. LUEGO AL CONSTATARSE LA PRESENCIA DE UN RENAULT 12 COLOR CLARO, OCUPADO POR TRES MASCULINOS, QUE EN SU BAÚL TENDRÍAN OVINOS VIVOS, GALLINAS VIVAS Y OTROS ELEMENTOS. SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO DISPONE LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE LOS TRES SUJETOS, EL SECUESTRO DE UN RODADO Y ELEMENTOS DE INTERÉS PARA LA CAUSA, QUE FUERON SUSTRAÍDOS DE UN ESTABLECIMIENTO RURAL.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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