A pesar de las recomendaciones, se continua ensuciando la ciudad

En la manana de este martes y a pesar de las intensas lluvias, cooperativas de trabajo debieron acudir a la esquina de Malvar y Pinto y Alem a recolectar las ramas que vecinos del lugar arrojaron alli, a pesar de las recomendaciones sobre la prohibicion de la poda en esta epoca. La limpieza debio hacerse de manera urgente para que no se tapen los desagues del barrio y provocar otros problemas mayores.

El arrojo de ramas en cualquier espacio implica que la gente arroje ademas, todo tipo de desechos como ocurrio en la esquina de Lucilo Lopez y Republica de Chile, donde la gente tambien arrojo hierros, monitores, chapas, baterias viejas y hasta un lavarropas.

Desde la Coordinacion de Servicios Publicos, se reitero que en principio esta prohibido arrojar todo tipo de basura en la via publica sean ramas u otros elementos. A su vez, tambien se anuncio que esta prohibida la poda en esta epoca y que el municipio, atento a la situacion de aislamiento social que se vive, cuenta con pocas cuadrillas de limpieza para cubrir toda la ciudad.

Por otro lado, tambien se aclaro, que el vecino debe hacerse cargo de contratar un volquete o transporte, cada vez que decida sacar ramas o cualquier tipo de desechos de su domicilio particular.