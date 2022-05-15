ACCIDENTE DE TRANSITO
20:30HS DEL DIA DE AYER, PERSONAL POLICIAL INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA PROVINCIAL 135 KM 8 1/2 Y BOULEVARD FERRARI, PROTAGONIZADO POR UN VEHÍCULO MARCA FIAT MODELO PALIO, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 73 AÑOS DE EDAD, QUIEN TRANSITABA EN SENTIDO O-E DE LA CITADA VÍA Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER ES COLISIONADA POR UN VEHICULO MARCA RENAULT MODELO CLIO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 38 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA DE LA MISMA EDAD y UNA MENOR DE 3 AÑOS DE EDAD, EL CUAL LO HACÍA POR LA MISMA RUTA Y EN EL MISMO SENTIDO DE CIRCULACIÓN O-E, LAS FEMENINAS FUERON TRASLADADAS POR AMBULANCIA DE EMERGENCIAS MÉDICAS Al HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN, LAS CUALES RESULTARON CON LESIONES LEVES, EN RELACIÓN A LA MENOR NO SUFRIÓ LESIONES ALGUNAS . SE INICIAN ACTUACIONES POLICIALES SIMPLES.
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