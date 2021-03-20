GACETILLA POLICIAL 20 DE MARZO DE 2021
HURTO DE UN CELULAR A UNA JOVEN
EN LA VÍSPERA Y SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 19:00 HORAS LE SUSTRAJERON UN TELÉFONO CELULAR A UNA JOVEN COLONENSE, ELLA VENÍA CAMINANDO POR AVENIDA QUIROZ SENTIDO SUR Y ES SORPRENDIDA POR UNA MOTOCICLETA, CONDUCIDA UN MASCULINO DE CONTEXTURA DELGADA ACOMPAÑADO POR UNA MUJER, DE 30 AÑOS APROXIMADAMENTE QUE AL BAJARSE DEL RODADO LE SUSTRAE EL APARATO TELEFÓNICO DÁNDOSE A LA FUGA EN SU RODADO. SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO INICIÁNDOSE UN LEGAJO DE INVESTIGACIÓN, PERSONAL POLICIAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES-SECCION ROBO Y HURTO DE ESTA JEFATURA CUENTA CON SOPORTE FÍLMICO Y TESTIGOS OCASIONALES LOS QUE SEGUIRÁN DE APORTE PARA UNA POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DEL HECHO.-
ROBO CALIFICADO A UNA SEÑORA DE 70 AÑOS DE EDAD.
SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL PASADO VIERNES 19 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON TOMA CONOCIMIENTO QUE EN CALLE CHACABUCO AL 700 DE NUESTRA CIUDAD, UNA SEÑORA 70 AÑOS DE EDAD, QUE SALÍA DE HACER LA COMPRAS FUE SORPRENDIDA POR UN MASCULINO QUE EXIBIENDOLE UN CUCHILLO SE APODERA DE SU BOLSO CON MERCADERÍA EMPRENDIENDO A SU FUGA A PIE Y PERDIENDOSE POR LA OSCURIDAD DEL VECINDARIO.SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALIA EN TURNO. PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA SE ENCUENTRA ABOCADO A LA RECOLECCIÓN DE TESTIMONIOS, FILMACIONES Y TODO TIPO DE DATOS RECOLECTADOS EN EL LUGAR LO QUE ANALIZADO SERVIRÁN PARA UN POSIBLE ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.-
OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN COLON CIUDAD, SAN JOSÉ Y VILLA ELISA
MEDIANTE UN PLAN DE PREVENCIÓN IDEADO Y COORDINADO POR EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL EN CONJUNTO CON PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL SE DIO INICIO A LOS OPERATIVOS ESPECIALES DE PREVENCIÓN LOS CUALES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS CIUDADES DE COLON, SAN JOSÉ Y VILLA ELISA, SUMANDO A LOS YA REALIZADOS DIARIAMENTE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y DISMINUIR LOS DELITOS O CONTRAVENCIONES QUE PUDIERAN OCURRIR EN LA JURISDICCIÓN. LOS QUE DIERON INICIO EL PASADO JUEVES 18 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO EN HORAS DE LA MAÑANA Y LOS QUE HASTA LA FECHA HAN ARROJADO LOS SIGUIENTES RESULTADOS.
PERSONAS IDENTIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO COLON: 80 PERSONAS
COLON: (04 ) MOTOS RETENIDAS-(07) AUTOMOVILES( POR ALCOHOLEMIA)
VILLA ELISA:(02) MOTOS RETENIDAS
SAN JOSE:(01) MOTO RETENIDA
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JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON
SECRETARIA PRIVADA: 3447-421415