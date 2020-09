Pandemia COVID 19-: el STJ dispuso plan de trabajo para Paraná y Gualeguaychú 

En el Acuerdo el STJ estableció la suspensión de plazos procesales, administrativos y de perención y caducidad con prestación mínima de servicio; disponer que todos los organismos jurisdiccionales mantendrán su competencia y prorrogar de oficio las Medidas en los Procesos de Violencia Familiar y contra la mujer que se encuentran actualmente vigentes, hasta el 14 a las 24hs. El personal no deberá concurrir a los lugares de trabajo salvo cuando la atención de los temas urgentes demanden su presencia.

El plan de contingencias tendrá el tratamiento de un receso judicial extraordinario por razones sanitarias el que se establece sin perjuicio de la sujeción de todo el personal disponible a las necesidades del servicio y a la eventualidad de su convocatoria, por lo que no deben ausentarse de sus lugares de residencia, cuya asistencia no será compensable. Se entiende como necesidades del servicio todos aquellos servicios esenciales dispuestos por el Superior Tribunal de Justicia y los Ministerios Públicos para el sistema judicial:

a) Establecer la suspensión de plazos procesales, administrativos y de perención y caducidad con prestación mínima de servicio, sin perjuicio de mantener la validez de los actos cumplidos para todas las instancias; quedando en salvaguarda toda actuación judicial que, de no practicarse, pueda causar perjuicios irreparables, previa habilitación del receso extraordinario; homologación y cobros de convenios laborales; libramiento de órdenes de pago; medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables como las medidas de protección de personas; los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer, y niños, niñas y adolescentes.

b) Disponer que todos los organismos jurisdiccionales mantendrán su competencia. En los fueros donde exista un sistema rotativo de turnos solo asistirá el que se encuentre en turno con el personal mínimo e indispensable. El resto de los organismos (incluidos aquellos donde no exista un sistema de turnos) no deberá concurrir salvo cuando la atención de los temas urgentes demanden su presencia. La cantidad de personal presencial que se desempeñará en dichos organismos deberá ser el mínimo posible y no podrá exceder el máximo establecido para cada espacio de trabajo por la Médica de Salud Ocupacional, Dra. Valeria Moyano Rodríguez.