ACCIDENTE DE TRANSITO EN CANTON DEVALAIS Y MORENO
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CANTON DE VALLAIS Y MORENO A LAS 02:10 HS APROXIMADAMENTE ENTRE MOTOCICLETA YAMAHA CRYPTON 110 SIN DOMINIO COLOCADO. CONDUCIDA POR UN MENOR DE 15 AÑOS QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTRO DE 21 (RODADO QUE CARECÍA DE DOCUMENTACIÓN) Y UN CHEVROLET SPIN DOMINIO, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 22 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE UN HOMBRE DE 38 AÑOS DE EDAD Y UNA MENOR DE 16. COMO CONSECUENCIA EMER PROCEDIÓ AL TRASLADO DE LOS OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA HACIA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN, QUIENES FUERON NOTIFICADOS POR QUEBRANTAR EL DECRETO DNU 297. MIENTRAS SE REALIZABAN LAS ACTUACIONES RESPECTO DEL SINIESTRO SE RECIBE UN LLAMADO TELEFÓNICO A LA SALA DEL COMANDO, EN EL CUAL UNA CIUDADANA PONÍA EN CONOCIMIENTO DE LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTOCICLETA, LA CUAL REUNÍA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INVOLUCRADA EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO. SE PROCEDIÓ A COMUNICAR LA NOVEDAD AL AGENTE FISCAL DE TURNO DR. PERROUD ALEJANDRO, QUIEN IMPARTIÓ LA DIRECTIVA DE QUE LOS INVOLUCRADOS SEAN CORRECTAMENTE IDENTIFICADOS Y LA MOTOCICLETA RESTITUIDA A SU PROPIETARIA.
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