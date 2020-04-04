APREHENDIDO POR HURTO EN GRADO DE TENTATIVA
ANOTICIADO PERSONAL POLICIAL SOBRE UN ILÍCITO SE HACE PRESENTE DE FORMA INMEDIATA Y SE ENTREVISTA CON LA DAMNIFICADA, UNA JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD QUIEN DENUNCIA HABER VISTO SALIR CORRIENDO UN SUJETO DESDE EL INTERIOR DE SU PROPIEDAD UBICADA EN BARRIO TIRO FEDERAL SUR Y QUE LUEGO DE RECORRER LA MISMA, CONSTATA LA FALTANTE DE DOS EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR, Y TAMBIÉN MOTOPARTES (UN CARBURADOR, UN FILTRO DE AIRE, UN CILINDRO). ATENTO A ESTO PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZA LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES Y SE ENTREVISTA CON UNA CIUDADANA DE 49 AÑOS DE EDAD QUIEN HABITA EN UNA VIVIENDA UBICADA A POCOS METROS DEL LUGAR DONDE FUE COMETIDO EL HECHO DELICTIVO Y ESTA HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA. PARALELAMENTE EFECTIVOS DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO LOGRAN APREHENDER A UN MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA EN TURNO.
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