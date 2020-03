Se reitera el pedido a los vecinos para mantener limpia la ciudad

Uno de los principales pedidos de la Coordinación General de Servicios es la de mantener limpia la ciudad atento a que solo existe una guardia especial de Higiene Urbana para recorrer la ciudad y mantener los espacios públicos limpios. En este sentido está prohibido arrojar ramas, escombros, entre otros elementos no permitidos.

Un claro ejemplo es lo que ocurrió en Hernández y bulevar Yrigoyen, donde alguien arrojó sillones, muebles, elementos eléctricos y basura de todo tipo. Es fundamental que la sociedad entienda que por un lado hay que respetar la cuarentena para que el Coronavirus no afecte a la población y por el otro, se debe mantener limpia la ciudad por higiene y para no generar focos de criaderos de mosquitos atento a la presencia de Dengue en Concepción del Uruguay.

En otro sentido, las autoridades municipales, destacaron que durante este fin de semana sólo se debió responder a un pedido de vecinos del barrio ex Mena con un camión cisterna de agua potable, mientras que el resto de los servicios se mantienen con normalidad, especialmente el de recolección de Residuos Sólidos Urbanos.